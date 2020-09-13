«Биримдик» № 1. Джаныбек Бакчиев удостоен высокой награды от ветеранов «Альфы»

Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в Кыргызстане наградил Джаныбека Бакчиева высшей ветеранской наградой — званием почетного президента ассоциации. Соответствующее решение принято советом 11 сентября в Бишкеке.

«Совет нашей общественной организации принял такое решение неспроста. Столь высокой и почетной наградой может быть отмечен лишь человек, сделавший очень многое как для развития действующего подразделения спецназа, так и для ветеранского движения. Все мы выходцы из «Альфы» и прекрасно помним тот шаг, который в 1997 году сделал Джаныбек Абдукапарович, став одним из инициаторов создания и первым руководителем Антитеррористического центра «Калкан» — отдельного подразделения в системе национальной безопасности. Принятые им тогда решения на годы вперед предопределили правильный вектор развития спецназа «Альфа», принципы его профессионального становления», — сказал на вручении президент ассоциации Юрий Погиба.

Совет Международной ассоциации ветеранов отметил командирские и личные качества Джаныбека Бакчиева. Кыргызстан, по их общему мнению, сегодня переживает один из самых сложных периодов и как никогда нуждается в политиках и управленцах высокого уровня.

Джаныбек Бакчиев в свое время показал себя волевым командиром, умелым руководителем и стратегом. Человеком, знающим цену офицерской чести и человеческому достоинству. Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»

«Джаныбек Бакчиев продолжает сохранять эти качества и сегодня. Какую бы должность не занимал, та закалка, которую он получил в спецназе, остается с ним всегда. Достаточно вспомнить хотя бы, как он успешно решил сложные задачи, поставленные перед ним, создавая новую для страны Государственную регистрационную службу. Мы, Совет ветеранов, считаем, что Кыргызстан сегодня нуждается именно в таких политиках и государственных управленцах. Наша родина нуждается в людях, которым можно и нужно доверить будущее страны. Именно поэтому мы поддерживаем Джаныбека Абдукапаровича как кандидата в депутаты Жогорку Кенеша, баллотирующегося от партии «Биримдик», — отметил Юрий Погиба.

Джаныбек Бакчиев в свою очередь выразил благодарность Совету Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» за оказанное высокое доверие и поддержку.

«Мы, члены партии «Биримдик», идя на выборы, поставили перед собой ряд непростых, но очень важных задач. Приоритетным для нас остается социальная защита граждан, в том числе действующих сотрудников и ветеранов силовых структур, о проблемах которых все вы знаете не понаслышке. В ближайшие дни нами запланирована встреча с представителями ряда крупных ветеранских общественных организаций. Мы хотим, чтобы голос каждого из них был услышан. Мы надеемся, что вместе с вами, вашей поддержкой, мы сможем добиться реализации наших идей и нашей политической программы. Вместе мы сможем построить такой Кыргызстан, в котором каждый будет чувствовать себя защищенным», — сказал Джаныбек Бакчиев.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.