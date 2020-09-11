Уполномоченный представитель политической партии «Биримдик» Айым Камчибекова рассказала про жеребьевку.

«Это было очень волнительно. Как представители партий, так и СМИ были в ожидании распределения мест в бюллетене для голосования. Каждый уполномоченный чувствовал ответственность за вытянутый номер. Как вы знаете, положением ЦИК регламентирован порядок проведения жеребьевки, согласно которому представители партий вытягивают жребий по очередности согласно порядку регистрации партий.

Из 16 партий мы были зарегистрированы двенадцатыми по счету, то есть когда я вышла вытягивать жребий в лототроне оставалось всего пять шаров. Волею судьбы я вытянула № 1. Это очень знаково и значимо. № 1 — во всех сферах жизни символизирует удачу и победу. Это означает что Всевышний нас поддерживает, и партия «Биримдик» — партия победителей!» — поделилась впечатлениями Айым Камчибекова.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.