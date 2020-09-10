В ходе жеребьевки место № 1 в избирательном бюллетене получила «Биримдик»

9 сентября в Центральной избирательной комиссии КР в присутствии членов партий, участвующих в парламентских выборах, прошла жеребьевка. В ходе нее была определена очередность партий в избирательных бюллетенях. По результатам жеребьевки Партия демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» заняла в избирательном бюллетене номер 1.

За ней следуют — «Мекенчил»; «Ыйман нуру»; «Мекеним Кыргызстан»; «Реформа»; «Ата Мекен»; «Замандаш»; «Бутун Кыргызстан»; «Социал-демократы»; «Мекен Ынтымагы»; Партия ветеранов Афганистана; «Ордо»; «Бир Бол»; «Республика»; «Кыргызстан». Замыкает список партия «Чон казат».

Вместе с этим комиссией был утвержден текст и форма избирательного бюллетеня на выборах депутатов Жогорку Кенеша. Выборы состоятся 4 октября.

Видео предоставлено 24.kg.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.