«Биримдик» № 1: Решение проблемы с водой позволит создать больше рабочих мест

Решение ирригационных проблем — один из приоритетных вопросов партии «Биримдик», рассказал на встрече с избирателями кандидат в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва Кокумбек Таштаналиев.

По его словам, задачи по развитию системы заложены в нынешней госпрограмме развития ирригации до 2026 года.

«Важно довести начатые дела до логического завершения, достроить водохозяйственные объекты и освоить новые орошаемые земли. Реализация начатых проектов создаст десятки тысяч новых рабочих мест. Это послужит хорошим подспорьем в предотвращении внутренней и внешней миграции сельского населения и укрепит границы», — считает Кокумбек Таштаналиев.

Он напомнил, что за последние три года 107 сел страны получили системы питьевого водоснабжения, а до 2024-го необходимо завершить строительство и модернизировать имеющуюся инфраструктуру в 715 селах.

Таштаналиев уверен, что, объединив усилия, можно решить наболевшие вопросы и реализовать крупные проекты.

«Главной целью партии «Биримдик» является построение социального государства, обеспечивающего достойную жизнь и свободное развитие граждан. Поэтому могу сказать, что партия приложит все силы, чтобы государство на законодательном уровне взяло на себя ответственность за формирование здорового и образованного общества; общественный прогресс на основе социально ориентированных реформ; укрепление межнациональной дружбы», — заключил он.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.