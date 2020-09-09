Партия демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» намерена решать вопрос реализации государственной программы по доступному жилью. Об этом на встрече с избирателями сообщила кандидат Нуржан Тынымсейитова.

По ее словам, социальное жилье в настоящее время очень востребовано среди граждан Кыргызстана, оно необходимо как молодым семьям, так и представителям других возрастных категорий. Однако без развития и поддержки на достойном уровне человеческих ресурсов невозможно обеспечивать дальнейший экономический рост страны.

Исходя из личного опыта, Нуржан Тынымсейитова (в строительной отрасли кандидат в депутаты ЖК не новичок, имеет огромный опыт работы) отметила, что увеличение срока рассрочки к выплате как минимум на три года без первоначального взноса и процентов показывает необходимость и востребованность такой поддержки для населения.

«Реализация программы по доступному жилью станет поддержкой для наших граждан, государственных и муниципальных служащих. Она поможет им в приобретении доступного жилья», — говорит она.

Главное, по словам кандидата от партии «Биримдик», — это реализация государством четкой социальной политики, направленной прежде всего на опережающий все другие социально-экономические индикаторы рост денежных доходов населения.

«А реализация госпрограммы по доступному социальному жилью поможет политобъединению в решении социальных проблем государства», — добавила Нуржан Тынымсейитова.

По ее словам, основными целями партии «Биримдик» являются реализация и защита прав и свобод граждан Кыргызстана, а также построение демократического социального государства, в котором обеспечена комфортная и безопасная жизнь для каждого человека.

«Биримдик» — это та партия, которая оправдает надежды, принесет в республику развитие и стабильность», — заявила кандидат.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.