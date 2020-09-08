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Власть
Сюжет: «Биримдик»

Об основах программы партии «Биримдик» рассказал избирателям Айбек Осмоналиев

Принципы социальной справедливости от партии «Биримдик» позволят обеспечить кыргызстанцев хорошей работой и достойной пенсией. Об этом на встрече с избирателями рассказал кандидат в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва, баллотирующийся от этой политической организации, Айбек Осмоналиев.

«В случае прохождения в парламент партия «Биримдик» будет руководствоваться принципами демократического социализма, основанными на социальной справедливости. Это позволит обеспечить население страны достойной работой и пенсиями», — сказал он.

Айбек Осмоналиев уверен, что «Биримдик» не понаслышке знает все проблемы города. И согласился, что таких проблем много и их надо решать.

Наиболее актуальными он назвал вопросы бесплатной медицины и здравоохранения, доступа к образованию и детским учреждениям, городского транспорта и дорог, обустройства жилых массивов, экологии и переработки мусора и бытовых отходов.

«Основным вопросом для партии «Биримдик» также остается обеспечение людей работой и пенсионеров достойной пенсией», — отметил кандидат.

По его словам, чтобы решать эти проблемы, необходимо желание исправить и улучшить ситуацию и не бояться эти сложные вопросы ставить и решать.

«Программа и идеология партии «Биримдик» — это та основа, от которой намерены исходить претенденты при реализации всех целей и задач. Программа отличается тем, что она далека от популизма, охватывает реальные цели и не дает несбыточных обещаний народу», — добавил Айбек Осмоналиев.

В случае избрания в Жогорку Кенеш он в первую очередь намерен требовать исполнения законов.

«Не стоит забывать о вопросе ответственности за исполнение тех или иных задач», — подчеркнул Айбек Осмоналиев.

Он напомнил, что коронавирус унес жизни многих кыргызстанцев и нанес тяжелый экономический ущерб республике.

«В этой ситуации принципиально важно сообща выходить из экономического кризиса. Только в интеграции и сообща можно преодолеть вызовы. Основной наш курс — это развитие общества. Партия «Биримдик» рассматривает вопросы евразийской интеграции в своей программе как ключевой аспект в развитии Кыргызской Республики», — проинформировал избирателей кандидат в депутаты.

Он рассказал, что через пять лет хотел бы, чтобы жители Бишкека и всей страны в целом зримо почувствовали плоды работы партии «Биримдик».

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164450/
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