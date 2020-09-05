Аксакалы Оша благословили «Биримдик». Партия продолжает агитационную кампанию

Сегодня, 5 сентября, Партия демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» продолжает агитационную кампанию на юге страны — в Оше.

Мероприятие началось у символа южной столицы — подножья горы Сулайман-Тоо. Во встрече с местными жителями приняли участие лидеры и члены политорганизации, представители ее молодежного крыла. Горожане тепло встретили кандидатов от партии «Биримдик».

В своем выступлении лидер политобъединения Марат Аманкулов подробно остановился на идеологии, целях и задачах, стоящих перед ними.

Заместитель председателя партии Торобай Зулпукаров рассказал, в каком направлении движется «Биримдик».

Избирателям из Оша сказали, почему 4 октября важно сделать выбор в пользу евразийского объединения.

Кандидат в депутаты Улукбек Кочкоров присоединился к диалогу, сделав акцент на то, какие пути решения проблем, имеющихся в стране, предлагает политическая организация. Он проинформировал, какие конкретные шаги будут осуществлены партией для улучшения социально-экономического положения населения.

Другой кандидат вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева отметила, что пришло время переходить от слов к делу. «Я уверена, что начатое нами дело положит начало большим реформам. Объединившись, мы победим!» — сказала она.

Выступили кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Субхатилло Мирзаев, активист Медербек Абдыманапов и ветеран труда, общественный деятель Сайракан Юсупова.

Старейшина южной столицы депутат легендарного парламента Балтагул Нурумбетов благословил партию «Биримдик» и пожелал удачи на выборах.

Мероприятие завершилось гимном политобъединения в исполнении певца Ильяза Абдразакова.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.