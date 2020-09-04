«Биримдик» о том, почему евразийский выбор важен не только для партии, но и всех

Сегодня, 4 сентября, на площади Победы в Бишкеке Партия демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» дала старт своей агитационной кампании.



Заместитель председателя политорганизации, депутат Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров, выступая перед соратниками и бишкекчанами, которые поддерживают программу партии, отметил, что «Биримдик» создана 10 сентября 2019 года и сразу, без раскачки, начала работать.



«Сегодня мы начинаем новый этап работы — в рамках предвыборной кампании. В списке наших кандидатов есть и новые имена, и имена опытных, известных и пользующихся непререкаемым авторитетом в обществе политиков. Убежден, что наша команда не только сильная, но и способная принципиально изменить и улучшить качество жизни наших соотечественников. В составе партии представители всех регионов Кыргызстана. Поэтому мы не понаслышке знаем о проблемах и болевых точках людей, живущих не только в больших городах, но и в самых маленьких селах», — сказал он.



По словам Торобая Зулпукарова, основная идея политобъединения — евразийский выбор. «Это закономерно. Из истории кыргызского народа мы знаем, что существовала империя на территории от Орхон Енисея до Венгрии. У цивилизации Алтай-Ала-Тоо общие корни с народами, проживающими на территории Евразии. У нас общая история, мы имеем опыт совместного решения экономических, социальных вопросов», — подчеркнул он.



Замглавы партии напомнил о цели «Биримдика», которая заключается в том, «чтобы строить общее будущее вместе с государствами, расположенными по соседству с нами — в Евразии».



«Мы надеемся, что народ поддержит своих дочерей и сыновей, участвующих в выборах в рядах партии «Биримдик». Мы верим, что избирательная кампания, которая стартовала сегодня, завершится 4 октября полной победой нашей политорганизации. Партия «Биримдик» обеспечит социально-экономическую стабильность в стране. «Биримдик» придаст динамику в развитии национальной экономики», — заключил он.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.