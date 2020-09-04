«Биримдик» вышел на старт: Если победит наша партия, значит, победит вся страна

Партия демократического социализма «Биримдик» начинает свою агитационную работу. Об этом сообщает штаб политической организации.

«Мы начинаем диалог с народом — именно диалог», — сказал лидер партии Марат Аманкулов во время старта агитационной кампании, который «Биримдик» провел сегодня утром на площади Победы в Бишкеке.

По его словам, выбранное для важного мероприятия место очень символично, поскольку это одна из главных площадей нашей столицы и всей страны — площадь Победы.

«Победа в Великой Отечественной войне, которую одержали 75 лет назад в том числе и наши кыргызстанцы, стала квинтэссенцией евразийства. Она показала то, насколько сильно в нас присутствует дух евразийства. Когда мы все, не делясь на национальности, территориальную принадлежность, конфессиональную разность, объединились», — отметил Марат Аманкулов.

Лидер партии также напомнил, что именно благодаря объединению и единству наших дедов они смогли завоевать Победу, жизнь и будущее для своих потомков.

«Мы храним память о наших предках и сегодня выходим с этим призывом — быть в единстве. Сегодня Кыргызстан также должен объединиться в одном порыве. Мы идем, чтобы дать новый импульс стране! Мы начинаем новый этап истории! Путь, по которому мы пойдем, — это демократический социализм», — сказал лидер «Биримдика».

Мы единственная партия, которая выходит с идеологией, которая видит образ будущего! Наш образ будущего — это евразийство! Марат Аманкулов

Он также добавил, что впереди у кыргызстанцев много побед.

«Поэтому, стоя на этом святом месте, я ответственно говорю, что правда важна для каждого из нас. Если мы победим, значит, победит вся страна», — заключил Марат Аманкулов.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.