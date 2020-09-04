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Власть
Сюжет: Мекеним Кыргызстан

«Мекеним Кыргызстан» призывает партии к честным выборам

Сулайман-Тоо — как символ чистоты своих помыслов. Кандидаты от партии «Мекеним Кыргызстан» Ошской области призвали своих избирателей поддержать их на предстоящих выборах. Партия «Мекеним Кыргызстан» сформировала сильную команду профессионалов, способных изменить страну к лучшему. Партийцы пожелали всем удачи на выборах и призвали к проведению честного и прозрачного голосования.

В своем выступлении кандидаты отметили, что в партии «Мекеним Кыргызстан» есть много сильных и достойных людей. «Мы хотим реальных изменений. Мы желаем каждому кыргызстанцу мира, благополучия и достатка. Народ сделает правильный выбор».
Ссылка: https://24.kg/vlast/164096/
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