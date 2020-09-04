«Биримдик» дала официальный старт агиткампании

Сегодня, 4 сентября, на площади Победы Бишкека партия демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» дала официальный старт своей агитационной кампании. В мероприятии приняли участие лидеры партии, ее сторонники, партийцы из разных регионов страны и представители молодежного крыла политобъединения.

Официальная церемония началась с возложения цветов к Вечному огню в память о тех, кто отдал свои жизни за светлое будущее следующих поколений. Затем прозвучал гимн Кыргызстана, после которого певец Ильяз Абдразаков исполнил гимн партии.

Мероприятие открыл лидер партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» Марат Аманкулов. В своей речи он тепло поприветствовал собравшихся сторонников партии и рассказал о ее идеологии и главных целях.

С торжественными речами также выступили заместитель лидера партии Торобай Закиров, кандидаты Акылбек Жамангулов, Улукбек Кочкоров и Галина Кетова.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.