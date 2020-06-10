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Власть

Депутаты критикуют ОТРК: дети не знают президента Кыргызстана

Дети в приграничных районах не знают, кто президент Кыргызстана. Они называют руководителей соседних государств. Об этом сегодня в ходе обсуждения отчета наблюдательного совета ОТРК заявил нардеп Калдарбек Баймуратов.

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По его словам, от Ала-Буки до Узгена и в Баткене ОТРК не может обеспечить нормальное вещание. Вместо этого телеканала жители сел, расположенных в приграничных зонах, смотрят узбекское и таджикское ТВ. «Дети, там живущие, даже не знают, кто управляет Кыргызстаном. Об этой проблеме говорили еще члены легендарного парламента, но за 28 лет ничего не изменилось», — посетовал Калдарбек Баймуратов.

Его поддержал Курманкул Зулушев и порекомендовал подумать о целесообразности содержания госканала на бюджетные деньги, если он не исполняет до конца свои функции. Нардеп также напомнил, что в стране много частных каналов, контент которых более взвешенный, объективный и разносторонний.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/155551/
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