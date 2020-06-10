Депутат парламента Дастан Бекешев требует повысить зарплату медикам. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша при обсуждении проекта бюджетной резолюции.

По словам парламентария, в среднем врач получает от 3 тысяч 900 до 10 тысяч сомов. «Вы издеваетесь? Необходимо изыскать средства и поднять заработную плату. Медики — одна из самых уязвимых социальных профессий», — сказал он.

Дастан Бекешев добавил, что врачи жалуются — в случае заражения коронавирусом в справке после выписки из стационара указывают другие легочные заболевания, а не COVID-19.

Представители Минфина заявили, что им про это ничего неизвестно, и заверили: работа по выплате компенсаций продолжается. Начали выделять деньги из бюджета и пообещали, что жалование медикам будет повышено.