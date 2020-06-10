Депутат парламента Дастан Бекешев требует повысить зарплату медикам. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша при обсуждении проекта бюджетной резолюции.
По словам парламентария, в среднем врач получает от 3 тысяч 900 до 10 тысяч сомов. «Вы издеваетесь? Необходимо изыскать средства и поднять заработную плату. Медики — одна из самых уязвимых социальных профессий», — сказал он.
Дастан Бекешев добавил, что врачи жалуются — в случае заражения коронавирусом в справке после выписки из стационара указывают другие легочные заболевания, а не COVID-19.
Представители Минфина заявили, что им про это ничего неизвестно, и заверили: работа по выплате компенсаций продолжается. Начали выделять деньги из бюджета и пообещали, что жалование медикам будет повышено.
Отметим, что для добровольных взносов открыты два счета. Первый — при Минздраве, собрано 138 миллионов сомов, большая часть из которых ушла на компенсации. Второй счет открыт при Министерстве труда и соцразвития, на нем накопилось 17 миллионов.
На счету Министерства финансов сосредоточено 133 миллиона сомов. За апрель 10 тысяч 61 человек получил положенные выплаты, за май — 9 тысяч 54.
На сегодня проводится проверка по 403 медикам, зараженным COVID-19. Чиновники из Минздрава, приглашенные на комитет, ответили, что, как только она завершится, начнутся выплаты. На эти цели уже выделено дополнительно еще 50 миллионов. Один миллион получила семья умершего от коронавируса врача. Ведомство готовит еще 1 миллион семье фтизиатра из Оша.