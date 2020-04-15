Депутат сравнил медиков Кыргызстана со штрафным батальоном на войне

Медики Кыргызстана оказались в роли штрафного батальона на войне. Такое мнение на заседании Жогорку Кенеша озвучил депутат Рыскелди Момбеков.

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По его словам, компенсация медикам после их заражения — это издевательство.

«Во время войны были такие штрафные батальоны, которые отправляли вперед, чтобы, пока они умирают, другие могли заряжать оружие. Наши врачи тоже оказались в такой роли. Еще начали искать виновных и проверять, как они заразались», — заявил нардеп.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов призвал депутатов пока не искать виновных, а поддержать борьбу с коронавирусом.

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«Мы не сбегаем от ответственности. Ответим. У всех есть время ответа перед богом. Правительство делает все, что может. Насчет специальной комиссии по расследованию заражения медиков, это в соответствии с правилами во время эпидемиологической ситуации. Сейчас не время искать виновных, после завершения борьбы с вирусом все виновные, те, кто давал неправильную информацию, получат свое наказание», — сказал он.

В Кыргызстане зарегистрировано 449 случаев коронавируса, 98 — у медицинских работников. Омбудсмен признал, что врачи боятся открыто говорить о проблемах в системе здравоохранения.