Конфликт на границе. Президент навестил пострадавших в больнице

Президент Сооронбай Жээнбеков навестил пострадавших в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, Сооронбай Жээнбеков навестил пострадавших, которые находятся на лечении в Бишкекской городской клинической больнице № 4. Директор БНИЦТО Сабырбек Джумабеков рассказал о состоянии пострадавших и оказываемой им медицинской помощи. Он подчеркнул, что всем пострадавшим в результате пограничного конфликта оказывается необходимая медицинская помощь, они находятся под круглосуточным наблюдением врачей и в полной мере обеспечены медикаментами.

Сооронбай Жээнбеков пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, высказал слова благодарности медицинскому персоналу за принятие оперативных мер. Президент также встретился и с родственниками пострадавших. Он подчеркнул, что со стороны задействованных госорганов будет оказываться необходимое содействие. Пострадавшим передана материальная помощь от имени президента.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и трех погибших.

МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне.

Вчера в приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.