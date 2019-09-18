11:52
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Конфликт на границе. Президент навестил пострадавших в больнице

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков навестил пострадавших во время конфликта на границе

Президент Сооронбай Жээнбеков навестил пострадавших в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, Сооронбай Жээнбеков навестил пострадавших, которые находятся на лечении в Бишкекской городской клинической больнице № 4. Директор БНИЦТО Сабырбек Джумабеков рассказал о состоянии пострадавших и оказываемой им медицинской помощи. Он подчеркнул, что всем пострадавшим в результате пограничного конфликта оказывается необходимая медицинская помощь, они находятся под круглосуточным наблюдением врачей и в полной мере обеспечены медикаментами.

Сооронбай Жээнбеков пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, высказал слова благодарности медицинскому персоналу за принятие оперативных мер. Президент также встретился и с родственниками пострадавших. Он подчеркнул, что со стороны задействованных госорганов будет оказываться необходимое содействие. Пострадавшим передана материальная помощь от имени президента.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и трех погибших.

МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне.

Вчера в приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.
Ссылка:
просмотров: 379
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт на границе. Один пострадавший в коме
Конфликт на границе. Ситуация стабильная, пункты пропуска работают
Конфликт на границе. В Жогорку Кенеше решили заслушать премьер-министра
Вице-премьер Таджикистана: Переговоры с Кыргызстаном по границе затянулись
Конфликт на границе. Таджикистан полностью прекратил строительные работы
Конфликт на границе. МИД Таджикистана вручил ноту протеста Кыргызстану
Конфликт на границе. Таджикистан продолжает строительство на неописанном участке
Конфликт на границе. Под обстрел попала школа в селе Максат
Конфликт на границе. ГКНБ просит воздержаться от провокаций
Конфликт на границе. Участники акции протеста требуют встречи с премьером
Популярные новости
Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана
Конфликты на&nbsp;границе. Как рапортовали президенты и&nbsp;что происходит на&nbsp;самом деле Конфликты на границе. Как рапортовали президенты и что происходит на самом деле
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;9-13 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 сентября
Конфликт на&nbsp;границе. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание Конфликт на границе. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание
Бизнес
Золото выросло в&nbsp;цене. &laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать в&nbsp;драгметаллы Золото выросло в цене. «Бакай Банк» предлагает инвестировать в драгметаллы
Новые &laquo;Галактики&raquo; теперь в&nbsp;O!Store Новые «Галактики» теперь в O!Store
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин
Новосибирские инновации идут в&nbsp;Кыргызстан Новосибирские инновации идут в Кыргызстан