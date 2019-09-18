Конфликт на границе. Президент навестил пострадавших в больнице

Президент Сооронбай Жээнбеков навестил пострадавших в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.
По его данным, Сооронбай Жээнбеков навестил пострадавших, которые находятся на лечении в Бишкекской городской клинической больнице № 4. Директор БНИЦТО Сабырбек Джумабеков рассказал о состоянии пострадавших и оказываемой им медицинской помощи. Он подчеркнул, что всем пострадавшим в результате пограничного конфликта оказывается необходимая медицинская помощь, они находятся под круглосуточным наблюдением врачей и в полной мере обеспечены медикаментами.
Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и трех погибших.
МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне.
Вчера в приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.