Отсидели 2,5 года. Что обещали и не сделали партии в Бишкекском горкенеше

Два с половиной года назад в Бишкекский городской кенеш прошли пять партий: СДПК, «Республика — Ата Журт», «Онугуу-Прогресс», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Горожане поверили сладким речам и громким обещаниям их представителей. Обязательств партии взяли на себя не мало, а времени до следующих выборов практически уже в обрез. Что успели выполнить партии, а что так и осталось на бумаге?

Это сладкое слово «халява»

Пожалуй, одно из самых запоминающихся предвыборных обещаний было сделать общественный транспорт бесплатным. Представители «Кыргызстана» понимали, что сделать это будет нелегко, а потому решили начать хотя бы с бесплатных школьных автобусов. Но до сих пор ни того, ни другого у горожан нет. И вряд ли партия сможет поставить галочку в этом пункте в ближайшее время. Напротив, сейчас рассматривается вопрос повышения стоимости за проезд.

На первом этапе «Кыргызстан» обещал около 35 автобусов, которые будут перевозить детей бесплатно в школу и обратно домой.

Кстати, самый дешевый разовый проездной для школьников действует в Оше — всего 1 сом. С 2020 года тариф решили повысить до трех сомов. Однако для детей из малоимущих семей проезд будет бесплатным.

«Когда мы шли на выборы, хотели изменить многое. И действительно, поставили перед собой очень амбициозные планы. Но для этого требуется самое главное — финансирование», — сказал член фракции Таалайбек Сагынов.

При этом он настаивает: «Бесплатный общественный транспорт — не просто какой-то предвыборный лозунг, а возможность решить ряд городских проблем. Мы же Америку не открываем. Дело в том, что мы слышим слово «бесплатный», но он подразумевался только для тех горожан, которые зарегистрировали бы себя в качестве единого налогоплательщика. В нашей программе был пункт по созданию таких баз данных».

«Не секрет, что очень многие наши горожане не платят те или иные виды налогов. За вывоз мусора, к примеру, за сдачу в аренду жилых помещений или офисов. По официальной статистике, ежемесячно добросовестно платят налоги только за 400-500 квартир. Но мы все прекрасно понимаем, что сдают не столько домов», — сказал он 24.kg.

Если ты исправно платишь все налоги, то пожалуйста: пользуйся бесплатным общественным транспортом! Мы бы гораздо больше выиграли от этого. Таалайбек Сагынов

Выехать за счет мэрии

«Сегодня городской транспорт дотируется примерно на 230 миллионов сомов в год. В то время как автобусное предприятие зарабатывает лишь 100 миллионов сомов, то есть оно на две трети живет на субсидиях городского бюджета. Разве делают эти 100 миллионов погоду? Да легче вывести из тени тех, кто не платит за услуги «Тазалыка». А таких жителей у нас 55 процентов. А сколько тех, кто сдает в аренду свое жилье? Мы бы получили гораздо больше 100 миллионов сомов. Но мэрия пошла другим путем, внедряя электронное билетирование, что тоже хорошо», — отметил депутат.

Кстати, этот пункт был в предвыборной программе СДПК. Благодаря муниципалитету социал-демократы могут вскоре поставить себе плюсик. Систему электронного билетирования обещают запустить к октябрю 2019-го.

Помогла мэрия СДПК и в плане обещанной закупки крупногабаритных троллейбусов и автобусов. А вот «Кыргызстан», обещавший закупить минимум 500 комфортабельных троллейбусов и автобусов, пролетает, поскольку нового транспорта пока не много.

Очистить центр столицы от создающих хаос многочисленных маршруток не обещал только ленивый. Однако вместо того, чтобы навести порядок, провести обещанный много лет назад конкурс на маршруты, в городе плодят новые линии.

«Мы постоянно напоминаем о том, что центр необходимо освободить от маршруток. У меня есть материалы о незаконных приказах, открытии дополнительных линий. Добавляют какие-то буквы или цифры к действующему номеру и открывают линии без конкурсов», — возмутился депутат Рысбай Аматов («Онугуу-Прогресс»).

Но мы боремся не с маршрутками (это ведь рабочие места: водители семьи кормят), а за экологию и комфорт горожан, чтобы пробок не было. Рысбай Аматов

Вернуть былую славу одного из самых зеленых городов бывшего Союза обещали «Республика – Ата Журт» и «Кыргызстан». В принципе, это то, над чем ежедневно трудится мэрия города. Пятилетнюю программу озеленения муниципалитет разработал аккурат перед последними выборами в БГК. С этим пунктом партии могут отчитаться, а вот с остальными обещаниями придется сложнее.

Ни кодекса, ни центров

Открыть 25 муниципальных центров по изучению кыргызского языка на бесплатной основе для всех желающих горожан взялись все те же «кыргызстанцы». Не забыли тогда они и об официальном языке: «Создадим центры изучения русского бесплатно для всех желающих».

За чей счет, как и когда идею будут воплощать в жизнь, уточнить не удалось. Во фракции сослались на то, что идея принадлежала их коллеге Станиславу Епифанцеву, который в горкенеш не прошел. С него, видимо, и спрос.

Если на создание обещанных комфортных условий проживания горожан (строительство дорог и паркингов, освещение) нужны деньги, то принятие «Нравственного кодекса бишкекчанина», по идее, много финансов не требует. Но и с этим пунктом «кыргызстанцы» не справились.

«Бишкек без кальяна, жвачек, семечек и насвая!» — гласил громкий лозунг партии.

«Это была идея нашего коллеги, чтобы мы бережно относились к своему городу, зеленым насаждениям, истории и культуре, не сорили, не плевали. И такой кодекс нам не помешал бы, тем более создаются различные движения типа «Тукурбо», — напомнил Таалайбек Сагынов.

«Да, мы можем это все прописать и призвать граждан быть истинными горожанами, но этого мало. Так и останется простой декларацией. Тут мы упираемся в воспитание детей с малых лет. Хотелось бы не просто декларировать, а подкрепить кодекс организационными и финансовыми ресурсами», — объяснил он задержку с принятием кодекса.

Поэтому узнать, как же выглядит настоящий горожанин, пока не удалось.

Мы шли на выборы с амбициозными задачами. Но, к сожалению, получили меньше всего мест – пять. Протащить планы в таких условиях малочисленности — задача не из легких. Поэтому жалко, что наши идеи люди восприняли как популистские. Наша программа не ради красного словца. Таалайбек Сагынов

Пообещали и забыли?

Проверить все здания на сейсмоустойчивость и предотвратить возможные трагедии планировала партия «Республика – Ата Журт». Однако, когда это будет сделано, во фракции БГК не уточнили, заметив, что, скорее всего, это прерогатива Жогорку Кенеша. Не решена и проблема дефицита парковочных мест. В Бишкеке хотели ввести норму для строящихся домов «1 квартира = 1 машино-место».

«Скорая помощь за 7 минут», — тоже из планов этой партии. Депутат Гульнара Модобаева считает, что свое обещание они выполнили, хоть и частично, добившись выделения бюджетных средств на автоматизированную систему управления.

Однако за 7 минут медики все равно не доезжают до пациентов.

«Это нереально! Даже в Дубае 8 минут. У нас же невозможно правильно рассчитать. Если вызов передается вовремя, то бригада может доехать и за 5-6 минут в зависимости от местоположения. Но есть вызовы, которые передаются на исполнение не сразу, а с задержкой из-за нехватки бригад. На наш город нужно 120, а их всего 37», — рассказали в Центре экстренной медицины.

Мэрия Бишкека вновь объявила тендер на приобретение новых машин, но медиков не купишь. Хоть сегодня в «103» готовы принять на работу более 70 врачей. Не идут.

…Список невыполненных задач можно продолжить. Построить транспортные узлы и многоуровневые парковки, ликвидировать посуточные гостиницы в домах, бороться с «грабительскими» школьными поборами, построить соцжилье и сделать капремонт всех школ и учреждений здравоохранения – вот только часть из них. И вряд ли народные избранники их выполнят за оставшийся срок.