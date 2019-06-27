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Власть

Депутаты не могут договориться по поправкам в избирательное законодательство

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша рассмотрены законопроекты, направленные на совершенствование избирательного законодательства.

Поправки направлены на улучшение вовлеченности граждан в выборный процесс, оптимизацию работы со списками избирателей, улучшения порядка выдвижения и регистрации кандидатов в президенты Кыргызстана и списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, порядка проведения повторных выборов органов местного самоуправления.

В ходе обсуждения депутат Бакыт Торобаев заявил, что фракция «Онугуу-Прогресс» будет голосовать против поправок.

Азамат Арапбаев поднял вопрос об избирательных правах внутренних трудовых мигрантов. Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова пояснила, что они могут проголосовать в Бишкеке и Оше на основании заявления по форме 2.

Отметим, вносимые изменения касались мигрантов. Разработчики предлагали разрешить им реализовывать гражданское право с помощью почетных консулов. Речь о соотечественниках, которые находятся за рубежом, но не регистрировались для голосования на выборах.

Кроме того, предлагается допустить к голосованию незрячих граждан. Они будут голосовать по системе Брайля.

Введен также принцип жесткого списка кандидатов в депутаты. Согласно поправкам, поменять в списке местами претендентов на мандаты лидеры политических партий не смогут.
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