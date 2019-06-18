Глава таможни отказался назвать риски неисполнения плана по сбору платежей

«В этом году существуют определенные риски, о которых я не могу сейчас говорить», — заявил на заседании комитета по экономической и фискальной политике председатель Государственной таможенной службы Алмаз Онолбеков.

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По его словам, на 2019 год ГТС установлен план по сбору таможенных пошлин и платежей в 48,6 миллиарда сомов. Однако есть вероятность, что его не исполнят.

«Вы не можете сказать, а депутаты могут открыто озвучить. Идет борьба между группировками Казахстана и Кыргызстана за товар. Но из-за высоких таможенных тарифов в КР предприниматели предпочитают ввозить товары через РК», — сообщила нардеп Эльвира Сурабалдиева.