Депутаты не поддержали идею рассмотрения ответственности министра образования

Депутаты парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции не поддержали предложение рабочей группы рассмотреть ответственность министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой. За решение рабочей группы проголосовал только один нардеп.

Вместо Гульмиры Кудайбердиевой депутаты предложили правительству рассмотреть ответственность статс-секретаря ведомства.

В ходе обсуждения депутаты также смягчили оценку деятельности министерства. Несмотря на критику и возбужденные уголовные дела, комитет вместо неудовлетворительно оценил работу ведомства как недостаточную.