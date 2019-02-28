13:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутат считает, что назначение почетных консулов носит коррупционный характер

Каким образом избираются почетные консулы иностранных государств в Кыргызстане, поинтересовалась на заседании Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева.

Она отметила, что, по имеющейся у нее информации, за назначение взимаются средства.

Однако представитель МИД возразил: официально оплаты нет, назначает министр в установленном порядке.

«Значит, тогда негласно оплата идет. Среди предпринимателей говорят, что за пост несколько тысяч долларов называют цену», — сказала нардеп.

Также Эльвира Сурабалдиева поинтересовалась, какая вообще польза от почетных консулов республике. По ее словам, у многих бизнес в странах, они решают свои вопросы, а не государственные.

Представитель МИД заметил, что сейчас проводится анализ работы почетных консулов.

«Мы хотим коренным образом поменять систему», — подчеркнул он.

Тогда Эльвира Сурабалдиева добавила, что если в процедуре нет прозрачности, то возникает вопрос о коррупции.
Ссылка:
просмотров: 274
Версия для печати
Популярные новости
Обновление. Азиз Суракматов перетряхнул мэрию Бишкека Обновление. Азиз Суракматов перетряхнул мэрию Бишкека
Лидер движения &laquo;СДПК без Атамбаева&raquo; рассказал, кто за&nbsp;ним стоит Лидер движения «СДПК без Атамбаева» рассказал, кто за ним стоит
Это перебор. В&nbsp;СДПК отреагировали на&nbsp;откровения Сагынбека Абдрахманова Это перебор. В СДПК отреагировали на откровения Сагынбека Абдрахманова
Возвращение активов Бакиева. Представитель Госдепа США посетит Кыргызстан Возвращение активов Бакиева. Представитель Госдепа США посетит Кыргызстан
Бизнес
Сеть 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! охватила новые территории Баткенской области Сеть 4G LTE от О! охватила новые территории Баткенской области
Электронный кошелек &laquo;Илбирс&raquo; от&nbsp;БТА Банка Электронный кошелек «Илбирс» от БТА Банка
Кыргызтелеком: Звоните с&nbsp;домашнего телефона и&nbsp;общайтесь внутри области бесплатно Кыргызтелеком: Звоните с домашнего телефона и общайтесь внутри области бесплатно
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress&nbsp;&mdash; 2019&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress — 2019 в Барселоне