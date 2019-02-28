Депутат считает, что назначение почетных консулов носит коррупционный характер

Каким образом избираются почетные консулы иностранных государств в Кыргызстане, поинтересовалась на заседании Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева.

Она отметила, что, по имеющейся у нее информации, за назначение взимаются средства.

Однако представитель МИД возразил: официально оплаты нет, назначает министр в установленном порядке.

«Значит, тогда негласно оплата идет. Среди предпринимателей говорят, что за пост несколько тысяч долларов называют цену», — сказала нардеп.

Также Эльвира Сурабалдиева поинтересовалась, какая вообще польза от почетных консулов республике. По ее словам, у многих бизнес в странах, они решают свои вопросы, а не государственные.

Представитель МИД заметил, что сейчас проводится анализ работы почетных консулов.

«Мы хотим коренным образом поменять систему», — подчеркнул он.

Тогда Эльвира Сурабалдиева добавила, что если в процедуре нет прозрачности, то возникает вопрос о коррупции.