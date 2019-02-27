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Власть

Акимы районов поблагодарили президента Кыргызстана за поддержку аплодисментами

Президент Сооронбай Жээнбеков запретил назначать глав районных управлений и других руководителей без согласия акимов. Об этом он заявил сегодня на конференции «Кыргызстан: национальный диалог по региональному развитию».

По словам президента, сейчас идет работа по укреплению института акимов. Будут внесены изменения в соответствующие законы.

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«Сегодня нет тесной связи между государственными и районными органами власти. Местные власти не имеют отношения к отраслевой политике. Начальники на районных уровнях должны назначаться только с согласия акимов», — заявил президент.

Зал его слова встретил аплодисментами. Также главы регионов поддержали аплодисментами президента, когда он заявил о необоснованных проверках.

«Сегодня Счетная палата превратилась в карательный орган. Это неправильно. Мы должны помогать айыл окмоту и акимам, предоставлять консультативные услуги по правильному ведению расчетов», — сказал он.
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