Министрам поручено чаще ездить в регионы

«Некоторые министры не знакомы с проблемами регионов», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня на конференции «Кыргызстан: национальный диалог по региональному развитию».

Глава государства отметил, что у многих ведомств нет единой политики по развитию регионов.

«Многие министры у нас не знают региональных проблем. У них нет практики по обсуждению дел на местах. Мне часто в региональных поездках поступают жалобы, которые можно решать на уровне местных управлений», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Президент отметил, что необходимо поднять уровень кадров в регионах.