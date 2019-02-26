14:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутат возмущен отсутствием дорожников в составе руководства Минтранса

Сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Рыскелды Момбеков возмутился, что в составе руководства Министерства транспорта и дорог отсутствуют специалисты по дорогам.

«Министр по образованию инженер-строитель, первый заместитель, как сейчас говорится, — айтишник, второй — экономист, третий — инженер. Четыре человека в руководстве сидят, и ни один по профилю не имеет образования. Я министру говорил: возьмите хотя бы одного дорожника, он согласился, но не сделал этого», — сказал Рыскелды Момбеков.

Министр транспорта и дорог Жанат Бейшеев попытался оправдаться и пояснил, что по специализации он инженер — строитель дорог.

Однако депутат его прервал и заявил, что, когда министерству были подведомствены коммуникации, Жанат Бейшеев отвечал и за них.
Ссылка:
просмотров: 645
Версия для печати
Материалы по теме
В Жогорку Кенеше ругаются из-за названий новых кодексов на кыргызском языке
Переименовать улицы Киевскую и Московскую предлагает Рыскелди Момбеков
Фарид Ниязов покидает политсовет СДПК. Он возглавит фонд «Апрель»
Популярные новости
Сооронбая Жээнбекова просили уволить Раима-миллионера. Не&nbsp;уволил Сооронбая Жээнбекова просили уволить Раима-миллионера. Не уволил
Обновление. Азиз Суракматов перетряхнул мэрию Бишкека Обновление. Азиз Суракматов перетряхнул мэрию Бишкека
Лидер движения &laquo;СДПК без Атамбаева&raquo; рассказал, кто за&nbsp;ним стоит Лидер движения «СДПК без Атамбаева» рассказал, кто за ним стоит
За&nbsp;лидером нелегитимного движения &laquo;СДПК без Атамбаева&raquo; стоит Асылбек Жээнбеков За лидером нелегитимного движения «СДПК без Атамбаева» стоит Асылбек Жээнбеков
Бизнес
4G&nbsp;LTE-сеть О! улучшена еще в&nbsp;32&nbsp;населенных пунктах Нарынской области 4G LTE-сеть О! улучшена еще в 32 населенных пунктах Нарынской области
Мобильный банкинг &laquo;BTA24&raquo;: меняем жизнь к&nbsp;лучшему Мобильный банкинг «BTA24»: меняем жизнь к лучшему
Сотовые телефоны в&nbsp;кредит за&nbsp;30&nbsp;минут от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;офисе MegaStore Сотовые телефоны в кредит за 30 минут от «Бакай Банка» в офисе MegaStore
Реализуй свою идею! Beeline проведет третий Digithon для студентов и&nbsp;стартаперов Реализуй свою идею! Beeline проведет третий Digithon для студентов и стартаперов