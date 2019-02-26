Депутат возмущен отсутствием дорожников в составе руководства Минтранса

Сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Рыскелды Момбеков возмутился, что в составе руководства Министерства транспорта и дорог отсутствуют специалисты по дорогам.

«Министр по образованию инженер-строитель, первый заместитель, как сейчас говорится, — айтишник, второй — экономист, третий — инженер. Четыре человека в руководстве сидят, и ни один по профилю не имеет образования. Я министру говорил: возьмите хотя бы одного дорожника, он согласился, но не сделал этого», — сказал Рыскелды Момбеков.

Министр транспорта и дорог Жанат Бейшеев попытался оправдаться и пояснил, что по специализации он инженер — строитель дорог.

Однако депутат его прервал и заявил, что, когда министерству были подведомствены коммуникации, Жанат Бейшеев отвечал и за них.