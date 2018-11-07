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Власть

За открытый диалог между властью и СМИ выступает Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков поздравил журналистов страны с профессиональным праздником — Днем информации и печати Кыргызской Республики.

«Средства массовой информации в Кыргызстане, оказывая большое влияние на все сферы общественной жизни, стали важнейшим элементом развитого гражданского общества. Они живут проблемами наших граждан, помогают им их решать и быть в курсе событий, получать оперативную и достоверную информацию», — отметил президент.

Он считает, что открытый диалог между властью и прессой — неотъемлемая часть нашей работы. И без участия средств массовой информации невозможно представить эффективно действующий механизм государственного управления.

«Ценим и опираемся на поддержку СМИ в проведении всех реформ, направленных на развитие страны и обеспечение благополучия кыргызстанцев, борьбе с коррупцией во всех органах государственного управления», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
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