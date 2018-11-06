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Власть

В Жогорку Кенеше на повышенных тонах поспорили министр экономики и депутат

В Жогорку Кенеше на повышенных тонах поспорили министр экономики Олег Панкратов и депутат Гульшат Асылбаева. Перепалка возникла на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Депутаты рассматривают законопроект о приватизации государственного имущества. Гульшат Асылбаева выступила категорически против поправок, которые дают правительству право утверждать программу приватизации. Депутат предложила отклонить законопроект, внести изменения и только потом обсуждать.

Министр экономики Олег Панкратов ответил, что правительство готово отказаться от спорной формулировки. «Это установлено Конституцией. Но поскольку парламент не готов отказаться от надзорной функции, мы готовы отказаться от нормы и продвигать документ дальше таким образом, что правительство разрабатывает, а парламент утверждает программу приватизации. Если сейчас поправки в закон не будут приняты, пострадает только бизнес», — подчеркнул Олег Панкратов.

Депутат Гульшат Асылбаева уже на повышенных тонах ответила министру, чтобы он думал, что говорит, ведь Жогорку Кенеше исполняет свою контрольную функцию.

Олег Панкратов парировал, что может быть нарушение Конституции.

Председатель комитета Салайдин Айдаров прервал перепалку, попросив стороны соблюдать регламент.
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