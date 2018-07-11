Собака лает, караван идет: ОАО «Электрические станции» упорно лоббирует своего поставщика угля, разоряя государство на 90 миллионов сомов
Конкурс на поставку угля на ТЭЦ Бишкека — в заключительной стадии. Состоялось вскрытие конкурсных заявок, окончательное решение будет вынесено в ближайшие дни.
Эксперт Расул Умбеталиев опасается, что окончательное решение принесет очередное разорение государству на 90 миллионов сомов.
Сойдет ли это с рук руководству ОАО «Электрические станции» и на этот раз?
В пресс-конференции принимает участие
Расул Умбеталиев — эксперт по ТЭК.