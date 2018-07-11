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ОАО «Электрические станции» упорно лоббирует своего поставщика угля

Собака лает, караван идет: ОАО «Электрические станции» упорно лоббирует своего поставщика угля, разоряя государство на 90 миллионов сомов

Конкурс на поставку угля на ТЭЦ Бишкека — в заключительной стадии. Состоялось вскрытие конкурсных заявок, окончательное решение будет вынесено в ближайшие дни.

Эксперт Расул Умбеталиев опасается, что окончательное решение принесет очередное разорение государству на 90 миллионов сомов.

Сойдет ли это с рук руководству ОАО «Электрические станции» и на этот раз?

В пресс-конференции принимает участие

Расул Умбеталиев — эксперт по ТЭК.
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