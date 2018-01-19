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Знаменитая метеостанция «Байтик» бьет тревогу

Знаменитая метеостанция «Байтик» бьет тревогу: у нее планомерно отнимают земли. Кто поднял руку на государственную собственность?

Метеостанция «Байтик» — одна из старейших в стране: работает с 1911 года. Она расположена в живописной зоне природного парка Ала-Арча.

Земля здесь не имеет цены в смысле целебного горного воздуха, богатства и красоты природы. А коммерческая стоимость одной сотки составляет здесь более $5 тысяч.

Скорее всего, поэтому некоторые чиновники заинтересованы «прихватить» государственные земли.

Кто поднял руку на государственную собственность и под каким соусом отсекают земли метеостанции «Байтик»?

Обо всех подробностях на пресс-конференции рассказали:

Артыкбай Куулунтаев — бывший начальник м/с «Байтик»,

Гульнара Даакыбаева — главный специалист отдела сети наблюдения,

Замир Ниязалиев — техник-гидролог.
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