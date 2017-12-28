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Об идее передачи Кыргызстану стопроцентной доли ЗАО «Кумтор Голд компани»

Об идее передачи Кыргызстану стопроцентной доли ЗАО «Кумтор Голд компани»

Озвученное премьер-министром КР предложение от «Центерры Голд», суть которого состоит в полной стопроцентной передаче доли ЗАО «Кумтор Голд компани» Кыргызстану, сейчас тщательно анализируется экспертным сообществом.

Существуют разные мнения, специалисты-горняки озвучат свою позицию.

В пресс-конференции принимают участие:

Орозбек Дуйшеев — президент Ассоциации горнопромышленников и геологов КР,
Дуйшенбек Камчыбеков — д.т.н., эксперт,
Картабек Мукамбетов — член правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР, заслуженный работник промышленности КР. 
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