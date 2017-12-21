Трасса Балыкчи — Корумду: стройка «встала», 500 рабочих полгода без зарплаты и без перспектив. Почему? Кто должен нести ответственность?

Строительная компания «Лонг Хай» (КНР), успешно выигравшая тендер на строительство курортной трассы Бишкек — Корумду, уже известна одной скандальной историей.

Сейчас ситуация не менее напряженная. Дело в том, что компания перевела строительство в режим консервации, оставив рабочих без зарплаты за 5 месяцев.

В чем дело? Кто должен взять на себя ответственность за сложившееся и как сдвинуть дело с мертвой точки?

В пресс-конференции принимают участие:

Бейшекадыр Сарыбаев — председатель профкома работников компании «Лонг Хай»,

Тыныбек Тургуналиев — мастер строительных работ компании «Лонг Хай»,

Жетиген Мурсалиев, Тилек Куканов — рабочие.