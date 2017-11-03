Круглый стол «О бизнес-вопросе особой важности: решение проблемы на казахско-кыргызской границе»Ситуация на кыргызско-казахской границе требует оперативного решения. Занимать пассивную позицию и ждать, когда проблема — вместе с пробками — рассосется сама собой, недопустимо.

Участники круглого стола обсудят несколько вариантов оптимального решения проблемы. Каковы они?

В дискуссии принимают участие:

Темир Сариев — экс-премьер-министр КР,

Олег Панкратов — экс-вице-премьер-министр КР,

Тамерлан Ибраимов — директор Центра политико-правовых исследований,

Дамира Дооталиева — председатель профсоюза ТРК «Дордой»,

Алмаз Исанов — лидер партии «Асман Ала-Тоо»,

Азамат Акенеев — эксперт по экономике.