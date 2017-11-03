Круглый стол «О бизнес-вопросе особой важности: решение проблемы на казахско-кыргызской границе»
Ситуация на кыргызско-казахской границе требует оперативного решения. Занимать пассивную позицию и ждать, когда проблема — вместе с пробками — рассосется сама собой, недопустимо.
Участники круглого стола обсудят несколько вариантов оптимального решения проблемы. Каковы они?
В дискуссии принимают участие:
Темир Сариев — экс-премьер-министр КР,
Олег Панкратов — экс-вице-премьер-министр КР,
Тамерлан Ибраимов — директор Центра политико-правовых исследований,
Дамира Дооталиева — председатель профсоюза ТРК «Дордой»,
Алмаз Исанов — лидер партии «Асман Ала-Тоо»,
Азамат Акенеев — эксперт по экономике.