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Решение проблемы на казахско-кыргызской границе


Круглый стол «О бизнес-вопросе особой важности: решение проблемы на казахско-кыргызской границе»
Ситуация на кыргызско-казахской границе требует оперативного решения. Занимать пассивную позицию и ждать, когда проблема — вместе с пробками — рассосется сама собой, недопустимо.

Участники круглого стола обсудят несколько вариантов оптимального решения проблемы. Каковы они?

В дискуссии принимают участие:
Темир Сариев — экс-премьер-министр КР,
Олег Панкратов — экс-вице-премьер-министр КР,
Тамерлан Ибраимов — директор Центра политико-правовых исследований,
Дамира Дооталиева — председатель профсоюза ТРК «Дордой»,
Алмаз Исанов — лидер партии «Асман Ала-Тоо»,
Азамат Акенеев — эксперт по экономике.
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