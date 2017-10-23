Накануне дня тишины: политическая элита уполномочена заявить

Время проведения: 13 октября, 11:00
Страна на пороге выборов. Страна в ожидании. Ситуация в определенной мере хрупкая.
На этом фоне всем кыргызстанцев важно услышать голос политической элиты Кыргызстана.
Получить оценку готовности власти к проведению выборов, а также готовности кандидатов руководствоваться Законом страны о выборах.
В пресс-конференции принимают участие:
Роза Отунбаева,
Абдыганы Эркебаев,
Феликс Кулов,
Равшан Джеенбеков,
Чолпон Джакупова,
Динара Ошурахунова,
Зайнидин Курманов,
Рита Карасартова,
Бегалы Наргозуев,
Эмильбек Каптагаев.