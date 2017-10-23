Накануне дня тишины: политическая элита уполномочена заявить

Страна на пороге выборов. Страна в ожидании. Ситуация в определенной мере хрупкая.

На этом фоне всем кыргызстанцев важно услышать голос политической элиты Кыргызстана.

Получить оценку готовности власти к проведению выборов, а также готовности кандидатов руководствоваться Законом страны о выборах.

В пресс-конференции принимают участие:

Роза Отунбаева,

Абдыганы Эркебаев,

Феликс Кулов,

Равшан Джеенбеков,

Чолпон Джакупова,

Динара Ошурахунова,

Зайнидин Курманов,

Рита Карасартова,

Бегалы Наргозуев,

Эмильбек Каптагаев.