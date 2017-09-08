Признать недействительными: чем подписные листы Исхака Масалиева — кандидата в президенты КР — не удовлетворили ЦИК?

Подписные листы политического тяжеловеса и кандидата в президенты КР Исхака Масалиева ЦИК признала недействительными.

Чем она мотивирует свое решение? Какие, по оценке ЦИК, нарушения были установлены? Почему И. Масалиев категорически не согласен с претензиями ЦИК и что он намерен предпринять для защиты своих конституционных прав?

В пресс-конференции принимает участие

Исхак Масалиев — кандидат в президенты КР.