О кадровой политике в Министерстве здравоохранения КР: низкая квалификация – упущенные возможности страны (на 1 миллион долларов)
Общественный cовет Минздрава КР назовет ряд серьезных негативных последствий в кадровой политике главного медицинского ведомства страны, которые наносят урон системе и создают риски.
О каких проблемах в кадровой политике МЗ КР идет речь? Кто должен нести за них ответственность? Что изменит ситуацию?
В пресс-конференции принимают участие:
Айбар Султангазиев – председатель ОС Минздрава КР,
Бактыгуль Жумакулова - член ОС Минздрава КР.