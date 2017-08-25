О кадровой политике в Министерстве здравоохранения КР

Общественный cовет Минздрава КР назовет ряд серьезных негативных последствий в кадровой политике главного медицинского ведомства страны, которые наносят урон системе и создают риски.

О каких проблемах в кадровой политике МЗ КР идет речь? Кто должен нести за них ответственность? Что изменит ситуацию?

В пресс-конференции принимают участие:

Айбар Султангазиев – председатель ОС Минздрава КР,

Бактыгуль Жумакулова - член ОС Минздрава КР.