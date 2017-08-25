00:52
+20
USD 68.60
EUR 82.03
RUB 1.20
Видео

О кадровой политике в Министерстве здравоохранения КР

О кадровой политике в Министерстве здравоохранения КР: низкая квалификация – упущенные возможности страны (на 1 миллион долларов)

Общественный cовет Минздрава КР назовет ряд серьезных негативных последствий в кадровой политике главного медицинского ведомства страны, которые наносят урон системе и создают риски.

О каких проблемах в кадровой политике МЗ КР идет речь? Кто должен нести за них ответственность? Что изменит ситуацию?

В пресс-конференции принимают участие:

Айбар Султангазиев – председатель ОС Минздрава КР,

Бактыгуль Жумакулова - член ОС Минздрава КР.
Ссылка:
просмотров: 140
Версия для печати
Популярные новости
Ахматбек Келдибеков vs&nbsp;ЦИК: первый конфликт Ахматбек Келдибеков vs ЦИК: первый конфликт
Чем подписные листы Исхака Масалиева&nbsp;&mdash; не&nbsp;удовлетворили ЦИК? Чем подписные листы Исхака Масалиева — не удовлетворили ЦИК?
Азимбек Бекназаров о&nbsp;возбужденном в&nbsp;отношении него уголовном деле Азимбек Бекназаров о возбужденном в отношении него уголовном деле
Бизнес
Какой БОНУС выбрать&nbsp;&mdash; решать вам! Какой БОНУС выбрать — решать вам!
&laquo;МегаПомощник&raquo;: тарифы и&nbsp;услуги MegaCom в&nbsp;одном приложении «МегаПомощник»: тарифы и услуги MegaCom в одном приложении
Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы&nbsp;О! Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы О!
Интернет 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom появился в&nbsp;14&nbsp;селах Прииссыккулья и&nbsp;Чуйской области Интернет 4G LTE от MegaCom появился в 14 селах Прииссыккулья и Чуйской области