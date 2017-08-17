Снежный барс: ему катастрофически не хватает нашей доброты (Отчет общественных организаций о работе по сохранению кыргызского илбирса)

Общественные организации, которые действуют самым активным образом и успели за короткий срок многое сделать для сохранения снежного барса, вынуждены признать: численность его продолжает неуклонно снижаться. Причина варварская. Браконьерство.

Какие программные SOS-меры необходимы на государственном уровне? Что сумели сделать общественные организации? Каковы их дальнейшие шаги? Какую поддержку они ожидают от правительства? Будет ли сохранен снежный барс в Кыргызстане? Останется ли он живым символом нашей страны?

В пресс-конференции принимают участие:

Владислав Ушаков —автор проекта «По следам снежного барса»,

Руслан Валитов —художник-иллюстратор,

Нурбюбю Керимова — директор ОО «Кушчу Балыкчы»,

Евгения Постнова — национальный координатор программы малых грантов ГЭФ/ПРООН в КР.