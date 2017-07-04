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Тайна Камилы Дуйшебаевой: Дело об убийстве не могли раскрыть три года. И вдруг…

Тайна Камилы Дуйшебаевой: Дело об убийстве не могли раскрыть три года. И вдруг…

В деле об убийстве в марте 2014 года девятнадцатилетней Камилы Дуйшебаевой до сих пор больше вопросов, чем ответов.

Три года лучшие следователи МВД не могли раскрыть преступление, дело стало «висяком». И вдруг в считаные дни убийца найден.

Почему следствием замалчивается факт исчезновения Камилы из дома за шесть дней до (названной позже экспертами) даты убийства? Почему эта дата вызывает сомнения? Почему была упущена из виду основная свидетельница в деле об убийстве Камилы?

И, наконец, направлено ли следствие на установление истинного убийцы либо на обвинение в страшном преступлении близкого родственника опального ныне экс-генпрокурора страны?

В пресс-конференции принимают участие:

Улан Джумаков — адвокат,

Калича Салянова, Асия Салянова, Карыбек СаляновНиязбек Салянов — родственники обвиняемого Калыбека Салянова.
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