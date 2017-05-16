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Сольный концерт памяти Лучано Паваротти в Бишкеке

Кыргызстан — Италия: сольный концерт памяти Лучано Паваротти в Бишкеке

20 мая в Бишкеке состоится сольный концерт двух теноров мирового масштаба — лауреата премии Лучано Паваротти «Лучший тенор-2016» Женишбека Ысманова и оперного певца из Италии Давиде Ла Верде.

Женишбек Ысманов — гражданин Кыргызстана, единственный кыргызский оперный исполнитель, который поет оперные партии на сценах Италии, Кореи, Германии, Албании и других стран Европы.

Специально приглашенный гость — вдова великого маэстро Лучано Паваротти сеньора Николетта Мантовани, глава Фонда Лучано Паваротти, почетный профессор Болонской консерватории.

В пресс-конференции принимают участие:

Женишбек Ысманов — оперный певец,

Марат Ибраев — директор Общественного благотворительного фонда «Бообек»,

Муратбек Бегалиев — ректор Кыргызской Национальной консерватории,

Керим Турапов — народный артист КР,

Давиде Ла Верде — оперный певец.
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