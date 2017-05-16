Реальное сотрудничество Кыргызстана в ЕАЭС: Первые деловые контакты с пятеркой крупнейших экономических центров России

В ближайшее время в Туле, старинном промышленном центре России, «Деловой союз Евразии» проведет выставку-ярмарку швейного производства Кыргызстана.

Это станет началом прямых деловых контактов с предпринимателями пяти наиболее крупных промышленных, густонаселенных регионов РФ, Европейского союза и стран БРИКС.

«Деловой союз Евразии» развивает сотрудничество стран — участниц Евразийского экономического союза в области легкой промышленности, а также в транспортно-логистических, строительных и других инфраструктурных проектах.

О перспективах сотрудничества союза с субъектами предпринимательства Кыргызстана на пресс-конференции расскажут:

Равиль Муратов — председатель Союза предпринимателей евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии», Кыргызстан;

Людмила Осетрова— исполнительный директор Союза предпринимателей евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии», Кыргызстан;

Виктория Кологривова — член правления Центральная Россия, Центральная Азия Союза предпринимателей евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии», Кыргызстан;

Руслан Чыныбеков — руководитель Комитета по международным отношениям Союза предпринимателей евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии», Кыргызстан.