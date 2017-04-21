19:47
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Видео

Cудебно-медицинская экспертиза скоро окажется вне системы здравоохранения.

Вырвать из контекста: судебно-медицинская экспертиза скоро окажется вне системы здравоохранения. К чему это приведет?

Аппарат правительства без общественного обсуждения жестко продвигает законопроект «О судебно-экспертной деятельности». Также подготовлен проект постановления правительства о создании центра судебных экспертиз.

К чему это приведет? На чем основана угроза независимости врачей и ликвидация возможности проведения альтернативных, независимых судебно-медицинских экспертиз? Какие коррупционные риски нас ожидают?

Почему упорные действия Министерства юстиции КР по созданию новой строго вертикальной системы судебно-медицинской экспертизы вызывают тревогу у экспертов здравоохранения, адвокатов, правозащитников?

В пресс-конференции принимают участие:

Бурул Макенбаева — эксперт здравоохранения,

Асель Койлубаева — адвокат.
Ссылка: https://24.kg/video/50183/
просмотров: 363
Версия для печати
Популярные новости
Азиза Абдирасулова о&nbsp;государственной тайне, Азиза Абдирасулова о государственной тайне,
Дело оппозиционеров Дело оппозиционеров
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom