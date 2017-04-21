Cудебно-медицинская экспертиза скоро окажется вне системы здравоохранения.

Вырвать из контекста: судебно-медицинская экспертиза скоро окажется вне системы здравоохранения. К чему это приведет?

Аппарат правительства без общественного обсуждения жестко продвигает законопроект «О судебно-экспертной деятельности». Также подготовлен проект постановления правительства о создании центра судебных экспертиз.

К чему это приведет? На чем основана угроза независимости врачей и ликвидация возможности проведения альтернативных, независимых судебно-медицинских экспертиз? Какие коррупционные риски нас ожидают?

Почему упорные действия Министерства юстиции КР по созданию новой строго вертикальной системы судебно-медицинской экспертизы вызывают тревогу у экспертов здравоохранения, адвокатов, правозащитников?

В пресс-конференции принимают участие:

Бурул Макенбаева — эксперт здравоохранения,

Асель Койлубаева — адвокат.