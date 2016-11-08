Круглый стол «Нацбезопасность Кыргызстана: о реальной ситуации без полутонов»

Система обеспечения национальной безопасности - единственная система, узлом связывающая все силовые структуры. Каково ее нынешнее состояние? Способна ли она адекватно реагировать на такие вызовы, как международный терроризм, религиозный экстремизм и наркоэкспансия. Насколько эффективно работает система превентивных мер?



Словом, речь на очередном заседании круглого стола пойдет о современных вызовах и угрозах и мерах противодействия им. Эксперты также не оставят без внимания проблему так называемого конфликтного треугольника Узбекистан – Таджикистан - Кыргызстан.



В дискуссии принимают участие:



Темир Джумакадыров - секретарь Совета обороны КР,



Абдиль Сегизбаев - председатель ГКНБ КР,



Джоомарт Бошкоев – председатель Совета ветеранов органов госохраны, ветеран органов безопасности,



Муратбек Иманалиев - экс-министр иностранных дел, Чрезвычайный и Полномочный Посол,



Аликбек Джекшенкулов - экс-министр иностранных дел КР, Чрезвычайный и Полномочный Посол,



Алик Орозов - экс-секретарь Совета безопасности КР, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол в Пакистане, ветеран органов безопасности,



Марат Иманкулов – экс-секретарь Совета безопасности, ветеран органов безопасности,



Артур Медетбеков – бывший первый заместитель председателя ГКНБ, ветеран органов безопасности,



Досмир Узбеков - бывший первый заместитель председателя ГКНБ, ветеран органов безопасности, к.п.н.,



Эрик Асаналиев - Чрезвычайный и Полномочный Посол, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол в Таджикистане и Беларуси, ветеран органов безопасности,



Талант Разаков - эксперт в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, ветеран органов безопасности,



Таалайбек Джумадылов - ветеран органов безопасности,



Данияр Мурадилов – эксперт-теолог.



Модератор - Шамшыбек Медетбеков,президент ОФ «Ветераны органов безопасности».