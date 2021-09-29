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О ликвидации всех форм стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ-инфекцией

Национальный ответ Кыргызстана: о ликвидации всех форм стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ-инфекцией

Право на самостоятельное решение относительно собственного здоровья, лечение с уважением к личности и достоинству без каких-либо форм дискриминации и стигм имеет каждый кыргызстанец, в том числе живущий с ВИЧ-инфекцией (по данным на 01.08.2021 г., в стране 10 тысяч 807 живущих с ВИЧ и 4 тысячи 842 человека на антиретровирусной терапии).

К сожалению, в реалии стигмы и дискриминация в связи с ВИЧ остается серьезным барьером при предоставлении услуг для ЛЖВ и ключевым группам населения (за первое полугодие 2021 года уже зафиксировано 320 случаев нарушений прав ЛЖВ, больных туберкулезом и других уязвимых групп).

Какие меры по ликвидации стигм и дискриминации будут включены в новую национальную стратегию Кыргызстана в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом?

В пресс-конференции принимают участие:

Санжарбек Исаев — заместитель заведующего отделом здравоохранения и социальной защиты администрации президента КР;
Улук-Бек Бектурганов — заместитель министра здравоохранения и социального развития КР,
Мээрим Сарыбаева — страновой директор UNAIDS,
Айбар Султангазиев — исполнительный директор ассоциации «Партнерская сеть»,
Бактыгуль Исраилова — представитель сообщества людей, живущих с ВИЧ,
Андрей Клепиков — исполнительный директор Альянса общественного здоровья, Украина.
Ссылка: https://24.kg/video/208650/
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