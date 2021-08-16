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Как чиновники уродуют инвестиционную привлекательность страны

Как чиновники уродуют инвестиционную привлекательность страны: получится ли у президента отстоять доброе имя Кыргызстана и очередного обманутого инвестора?

Кыргызстан стремительно теряет свою инвестиционную привлекательность, несмотря на старания президента укрепить ее. Но, к сожалению, пока рейдерство и мошенничество берут верх.

Один из показательных и позорящих страну примеров — история компании АО «Тоокен Корея».

Глава компании Ли Ген А потеряла $4 миллиона, инвестированных в горнодобывающую отрасль страны; мужа, не вынесшего несправедливости судебной системы и скончавшегося от инфаркта, но не потеряла надежду на справедливость и поддержку президента Садыра Жапарова.

Будут ли восстановлены ее инвесторские права и добрый имидж Кыргызстана?

В пресс-конференции принимают участие:

Ли Ген А — президент АО «Тоокен Корея» (TOOKEN KOREA Co., LTD),
Пак Джу Хен — исполнительный директор АО «Тоокен Корея»,
Эрнест Коккозов — переводчик АО «Тоокен Корея».
Ссылка: https://24.kg/video/204092/
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