Горнорудная промышленность: что может сделать президент, чтобы она стала локомотивом экономики страны

Кыргызстан по числу полезных ископаемых превосходит большинство процветающих государств. Но при этом не может похвастать высоким уровнем благосостояния.

Многое изменится, если горнорудная отрасль по-настоящему станет локомотивом экономики.

Что для этого следует предпринять на законодательном и управленческом уровнях? Какие государственные меры должны лечь в основу развития горнорудной промышленности?

В пресс-конференции принимают участие:

Дуйшенбек Камчыбеков — горный инженер, доктор технических наук,

Орозбек Дуйшеев — горный инженер, академик.

