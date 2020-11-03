14:55
USD 81.80
EUR 95.16
RUB 1.02
Видео

О том, как энергетика страны медленно и верно теряет государственный статус

О том, как энергетика страны медленно и верно теряет государственный статус и почему

Специалисты, отдавшие развитию этой отрасли более 30 лет, вынуждены с горечью констатировать, что в ближайшие 5-7 лет отрасль может потерять государственный статус.

Постепенно из энергетики сознательно будут выдавлены государственные распредкомпании, она полностью коммерциализируется и окажется раздавленной прессом внешнего долга отрасли.

Как предотвратить надвигающуюся беду?

В пресс-конференции принимают участие:

Сапарбек Аргымбаев — экс-член совета директоров ОАО «Северэлектро»,
Кадырбек Темирканов — экс-начальник Панфиловского РЭС ОАО «Северэлектро».
Ссылка: https://24.kg/video/171784/
просмотров: 18
Версия для печати
Материалы по теме
Возле памятника Ленину митингует другая группа энергетиков. Требуют законности
Возле Дома правительства опять митинг. Энергетики вновь требуют их услышать
«Северэлектро»: Кандидатуру директора ОАО согласовывали с Садыром Жапаровым
Увольнение директора «Северэлектро». Специальная комиссия рассмотрит вопрос
Митинг работников «Северэлектро» продолжается возле Дома правительства
Митинг сотрудников «Северэлектро». Энергетики требуют диалога с руководством
Энергетики не согласны с новым директором «Северэлектро». Не вышли на работу
Кадровые перестановки продолжаются. В «Северэлектро» сменился гендиректор
9 тысячам 600 абонентам ОАО «Северэлектро» отключило электроэнергию за долги
«Северэлектро» начинает отключать от электроэнергии должников
Бизнес
Кредит на&nbsp;образование от&nbsp;банка &laquo;Бай-Тушум&raquo;&nbsp;&mdash; выгодная инвестиция в&nbsp;свое будущее Кредит на образование от банка «Бай-Тушум» — выгодная инвестиция в свое будущее
&laquo;Оптима Банк&raquo; получил награду в&nbsp;номинации Best Private Bank 2020 «Оптима Банк» получил награду в номинации Best Private Bank 2020
Любишь футбол? Тогда тебе к&nbsp;нам. Объявляется набор в&nbsp;Школу футбольного арбитра Любишь футбол? Тогда тебе к нам. Объявляется набор в Школу футбольного арбитра
Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов
3 ноября, вторник
14:42
У членов ОПГ выявили оружие и боеприпасы. С ними побеседовали и отпустили У членов ОПГ выявили оружие и боеприпасы. С ними побесе...
14:31
Здание центра дерматовенерологии не планировали отдавать частому вузу
14:20
В Бишкеке опять митинг. Теперь протестуют против коррупции в спорте
14:13
В Бишкеке задержали водителя с подложным госномером и без водительских прав
14:11
В БГК обсудили возврат детей в школы, но ответственность брать никто не хочет