О том, как энергетика страны медленно и верно теряет государственный статус и почему
Специалисты, отдавшие развитию этой отрасли более 30 лет, вынуждены с горечью констатировать, что в ближайшие 5-7 лет отрасль может потерять государственный статус.
Постепенно из энергетики сознательно будут выдавлены государственные распредкомпании, она полностью коммерциализируется и окажется раздавленной прессом внешнего долга отрасли.
Как предотвратить надвигающуюся беду?
В пресс-конференции принимают участие:
Сапарбек Аргымбаев — экс-член совета директоров ОАО «Северэлектро»,
Кадырбек Темирканов — экс-начальник Панфиловского РЭС ОАО «Северэлектро».