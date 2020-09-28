13:37
USD 79.50
EUR 92.65
RUB 1.03
Видео

Мэрия и главархитектура, депутаты и бишкекчане о ПДП города

Мэрия и главархитектура, депутаты и бишкекчане о Плане детальной планировки города (ПДП) с позиции неприкосновенности частной собственности

План детальной планировки города до сих пор спорный документ. Спровоцированный им правовой конфликт интересов между горожанами и городскими властями вошел уже в стадию судебных разбирательств.

У каждой стороны свои аргументы. Власти утверждают, что ПДП призван упорядочить и гармонизировать дальнейшее строительство. Горожане видят в нем реальную угрозу неприкосновенности их частной собственности. Кто прав?

Истина, как и взаимопонимание, возникает в споре.

«24.kg» приглашает к разговору:

мэра Азиза Суракматова, председателя комиссии БГК по социальным вопросам Рыспая Аматова, начальника градостроительно-планировочного отдела БГА Назгуль Койбагарову,

членов инициативной группы горожан Эрика Ирискулбекова, Рыспека Байзакова, Виктора Есикова, Сергея Кима.
Ссылка: https://24.kg/video/166636/
просмотров: 38
Версия для печати
Популярные новости
Ко&nbsp;Всемирному дню контрацепции: что означают защита и&nbsp;ответственность? Ко Всемирному дню контрацепции: что означают защита и ответственность?
Бизнес
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от&nbsp;MegaCom при смене тарифного плана Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в&nbsp;депозитах, как профи Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
28 сентября, понедельник
13:33
Для лечения детей развернуто 2 тысячи 356 коек Для лечения детей развернуто 2 тысячи 356 коек
13:32
Минздрав о карантине: Сейчас все зависит от каждого из нас
13:30
Наталья Никитенко: Медицинские услуги должны быть доступными для всех!
13:22
Выборы-2020. Правозащитники просят проверить зарегистрированных по форме № 2
13:19
Вторая волна COVID-19. Минздрав заверяет, средств защиты для медиков достаточно