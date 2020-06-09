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Почему решение о закрытии обменных бюро — большая коммерческая затея?

Без обмена: почему решение о закрытии обменных бюро — всего-навсего большая коммерческая затея?

Малый бизнес — та сфера экономики, которая традиционно «держит скелет» и потому нуждается в особой поддержке.

У нас все по-другому. Попытка полного запрета деятельности обменных бюро наиболее показательна. К тому же, по мнению владельцев этого бизнеса, кроме коммерческого интереса за этой идеей ничего не стоит.

В пресс-конференции принимают участие:

Чынгыз Бийлибаев — председатель Ассоциации обменных бюро КР;
Калыс Тыныстанов — юрист;
Жангазы Шопоков, Елена Сентемова — члены АОБ КР.
Ссылка: https://24.kg/video/155270/
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