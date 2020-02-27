Почти военный скандал: почему взбунтовалась военизированная охрана «КТЖ»?

Почти военный скандал: почему взбунтовалась военизированная охрана «Кыргыз темир жолу»?

Военизированнная охрана ГП «НК «Кыргыз темир жолу» выполняет стратегически ответственную государственную работу: сопровождение перевозки ГСМ, ядовитых, взрывчатых веществ и другое.

Поэтому здесь важна четкая слаженная работа коллектива (более 450 человек).

Но с момента назначения Нурлана Тамаева руководителем этого подразделения и до сего дня коллектив сотрясают конфликты, напряженные взаимоотношения, заканчивающиеся массовыми увольнениями. Только с 2018 года были уволены 130 человек.

Почему? Что происходит и как изменить ситуацию? Какие требования выдвигает коллектив?

В пресс-конференции принимают участие:

Медер Качиев, Союзбек Курамаев, Алмаз Мурзабаев, Омор Кулматов, Талант Садыралиев — сотрудники военизированной охраны «Кыргыз темир жолу».