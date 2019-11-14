В ответ на первый шаг правительства: НПО и гражданский сектор создали комитет

В ответ на первый шаг правительства: НПО и гражданский сектор создали свой комитет

Международная конвенция ООН по защите прав лиц с инвалидностью ратифицирована Кыргызстаном. Это очень значимый факт. В ответ на этот шаг правительства лидеры НПО и активисты создали единый союз.

Какова его миссия? Что будет сделано, чтобы все нормы и требования Конвенции ООН получили законодательный статус?

В пресс-конференции принимают участие:

Толкунбек Исаков – председатель ОФ «Комитет по правам лиц с инвалидностью»,

Жылдыз Садыкова – ОО «Рука в руке»,

Гульмира Казакунова – ОО «Союз людей с инвалидностью «Равенство»,

Аскар Турдугулов – ОФ New Age,

Искендер Султаналиев – ОФ «Феномен».