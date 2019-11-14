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В ответ на первый шаг правительства: НПО и гражданский сектор создали комитет

В ответ на первый шаг правительства: НПО и гражданский сектор создали свой комитет 

Международная конвенция ООН по защите прав лиц с инвалидностью ратифицирована Кыргызстаном. Это очень значимый факт. В ответ на этот шаг правительства лидеры НПО и активисты создали единый союз. 

Какова его миссия? Что будет сделано, чтобы все нормы и требования Конвенции ООН получили законодательный статус? 

В пресс-конференции принимают участие: 

Толкунбек Исаков – председатель ОФ «Комитет по правам лиц с инвалидностью», 
Жылдыз Садыкова – ОО «Рука в руке», 
Гульмира Казакунова – ОО «Союз людей с инвалидностью «Равенство»,
Аскар Турдугулов – ОФ New Age, 
Искендер Султаналиев – ОФ «Феномен».
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