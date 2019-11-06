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Неужели семье Нурсулуу Ахметовой не хватает жилплощади пожилой пенсионерки?

Неужели семье Нурсулуу Ахметовой (экс-высокопоставленной чиновницы) не хватает для счастья жилплощади пожилой пенсионерки?

Шаарбюбю Элчибаева проживает в селе Чок-Тал с 1992 года и имеет документы, подтверждающие ее законное право на жилье.

Но с 2005 года ее жилье (всего 40 квадратных метров) оказалось спорным и в поле интересов высокопоставленной чиновницы Нурсулуу Ахметовой и ее мужа Болота Мукашева — руководителя одного из отделов Фонда по управлению госимуществом. Почему? И почему сегодня они остро ставят вопрос о принудительном выселении Шаарбюбю Элчибаевой, несмотря на то, что она является законной владелицей домика.

Что последует дальше? Найдет ли Шаарбюбю Элчибаева защиту в правоохранительных органах?

В пресс-конференции принимают участие:

— Шаарбюбю Элчибаева;

— юрист.
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