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По чьим законам работают кыргызские суды? Своей страны или соседней?

По чьим законам работают кыргызские суды? Своей страны или соседнего государства?

Почему решение Верховного суда КР ничего не значит для следственных органов ГКНБ? Почему в уголовном деле, касающемся 3,5 миллиона долларов США и 3 миллионов сомов, нет исчерпывающей доказательной базы? Почему решение районного Бостандыкского суда Алматы стало приоритетом и основанием для обвинения? Какое отношение к происходящему имеют заместитель генпрокурора КР Нурлан Дарданов, начальник управления АКС-2 Канат Досмамбетов, экс-начальник следственного управления Бишкека Азиз Алиев?

В пресс-конференции принимают участие:

Людмила Сабельникова — адвокат,

Чолпонбек Айтбаев — адвокат,

Эльдар Буларкиев — адвокат.
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