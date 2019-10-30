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Экс-дела экс-премьера: Джоомарт Оторбаев и исчезнувшие из бюджета $11 миллионов

Экс-дела экс-премьера: Джоомарт Оторбаев и исчезнувшие из бюджета $11 миллионов

Данные о незаконном переводе из госбюджета 11 миллионов долларов США на счет частной турецкой фирмы «Систем Мюхендислик» направлены в настоящее время в Финпол республики и городскую прокуратуру.

Документ о переводе суммы подписал Джоомарт Оторбаев. И это несмотря на то, что получатели были и до сих пор остаются в международном розыске, объявленном МВД Кыргызстана и Интерполом.

Сейчас ГСБЭП ведет досудебное расследование. Каким окажется результат? Не уйдет ли дело «под коврик»? Понесут ли уголовную ответственность экс-премьер Джоомарт Оторбаев и другие ответственные лица — Ольга Лаврова, Мирлан Байгончоков, Зуура Баяманова?

В пресс-конференции принимает участие

Кайрат Загибаев — адвокат. 
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